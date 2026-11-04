Çalı sanılıyordu, gövdesi 1 metreyi aştı: Dev ağaca dönüştü

Menengicin normalde çalı formunda yetişen bir bitki olduğunu anlatan Karataş, "Menengiç aslında bir çalıdır, tohumdan yetişir. Şu elimde tuttuğum gibi küçük bir çalıdır. Bunun bu şekilde devasa bir ağaca dönüşmesi yıllar almış. Gövdesinin kalınlığına bakın, neredeyse 1 metreyi geçiyor. Akdeniz makisinin ağaç olmuş hali. Bu kadar büyümesi gerçekten hayranlık uyandırıyor" diye konuştu.