Adana'da korkutan görüntü: Aniden çöken yolda esnaf böyle önlem aldı
12:03, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde altında su gider hattı bulunan caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Oluşan çukur mahallede hareketli dakikalar yaşattı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, çökme sonucu çukur oluşan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Altında su gider hattı bulunan yolda çukur oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, esnafın kasalar koyarak önlem aldığı çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
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