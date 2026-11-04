Anasayfa
Gündem
Adana
115 kilo gümüşü çalınan toptancı: 9 milyon lira zararı var

115 kilo gümüşü çalınan toptancı: 9 milyon lira zararı var

10:54, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
115 kilo gümüşü çalınan toptancı: 9 milyon lira zararı var

Adana'da dükkanındaki 115 kilogram gümüşü çalınan toptancı İshak Şengül (56), zararının yaklaşık 9 milyon lira olduğunu belirterek, "Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" dedi.

Olay, 13 Eylül’de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen takı ustası Mehmet Ali L. (53), motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Şengül’ün dükkanının bulunduğu iş hanına gitti. Bir süre içeride saklanan Mehmet Ali L., iş hanının kapanmasını bekledi. Ardından Şengül’ün dükkanının demir kapısının kilidini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., bir kısmı külçe olan toplam 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala koyarak çaldı. Şüphelinin, çaldığı gümüşleri motosikletine yükleyip götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şengül’ün ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskınla gözaltına aldı.



Olay, 13 Eylül’de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen takı ustası Mehmet Ali L. (53), motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Şengül’ün dükkanının bulunduğu iş hanına gitti. Bir süre içeride saklanan Mehmet Ali L., iş hanının kapanmasını bekledi. Ardından Şengül’ün dükkanının demir kapısının kilidini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., bir kısmı külçe olan toplam 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala koyarak çaldı. Şüphelinin, çaldığı gümüşleri motosikletine yükleyip götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şengül’ün ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskınla gözaltına aldı.

GÜMÜŞLERİN 55 KİLOSU BULUNDU


Şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı aksamları değiştirilen ve boyandığı belirlenen motosiklet ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.’nin gümüşleri taşıdığı valiz de evinin odunluğunda bulundu. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin, iki farklı adreste yaptığı aramada, çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edildi.

GÜMÜŞLERİN 55 KİLOSU BULUNDUŞüphelinin evinde yapılan aramada, bazı aksamları değiştirilen ve boyandığı belirlenen motosiklet ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.’nin gümüşleri taşıdığı valiz de evinin odunluğunda bulundu. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin, iki farklı adreste yaptığı aramada, çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edildi.

KENDİ GÜMÜŞÜNE 45 BİN LİRA ÖDEMİŞ


Öte yandan bir başka şüpheli Lütfi B.'nin (48), 26 Eylül’de Çakmak Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında, çalınan gümüşlerden 550 gramını bozdurmaya çalıştığı öğrenildi. Kuyumcu, telefonla aradığı Şengül’ü “Gümüş satmak isteyen bir müşteri geldi. İhtiyacın varsa, gelip satın al” diyerek yanına çağırdı. Dükkana giden Şengül, incelerken kendisinin çalınan ürünleri olduğunu anladığı gümüş zincirleri 45 bin lira ödeyerek satın aldı. Şengül’ün ihbarıyla gözaltına alınan ve ürünleri tanımadığı 2 kişiden 30 bin lira karşılığında satın aldığını öne süren Lütfi B. de tutuklandı.

KENDİ GÜMÜŞÜNE 45 BİN LİRA ÖDEMİŞÖte yandan bir başka şüpheli Lütfi B.'nin (48), 26 Eylül’de Çakmak Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında, çalınan gümüşlerden 550 gramını bozdurmaya çalıştığı öğrenildi. Kuyumcu, telefonla aradığı Şengül’ü “Gümüş satmak isteyen bir müşteri geldi. İhtiyacın varsa, gelip satın al” diyerek yanına çağırdı. Dükkana giden Şengül, incelerken kendisinin çalınan ürünleri olduğunu anladığı gümüş zincirleri 45 bin lira ödeyerek satın aldı. Şengül’ün ihbarıyla gözaltına alınan ve ürünleri tanımadığı 2 kişiden 30 bin lira karşılığında satın aldığını öne süren Lütfi B. de tutuklandı.

BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI HİÇ DÜŞÜNEMEDİM’


İshak Şengül, "Şüpheliyle daha öncesinde ufak tefek ticaretimiz oluyordu. Piyasaya borcu olduğunu duyuyordum ancak böyle bir şey yapacağını hiç düşünemedim. Dükkanımda o sırada güvenlik kameralarının çalışmadığını öğrenmiş ve bunu değerlendirmiş. Akşam binaya girip, saklanmış. Herkes gittikten sonra da saat 01.30’a kadar çalışarak gümüşlerimi çalmış. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 115 kilogram gümüşüm çalındı. Bunun yaklaşık 55 kilogramı bulundu, Adana emniyetine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI HİÇ DÜŞÜNEMEDİM’İshak Şengül, "Şüpheliyle daha öncesinde ufak tefek ticaretimiz oluyordu. Piyasaya borcu olduğunu duyuyordum ancak böyle bir şey yapacağını hiç düşünemedim. Dükkanımda o sırada güvenlik kameralarının çalışmadığını öğrenmiş ve bunu değerlendirmiş. Akşam binaya girip, saklanmış. Herkes gittikten sonra da saat 01.30’a kadar çalışarak gümüşlerimi çalmış. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 115 kilogram gümüşüm çalındı. Bunun yaklaşık 55 kilogramı bulundu, Adana emniyetine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÇALINAN GÜMÜŞ ZİNCİRLERİMİ FARK ETTİM'


Çalınan gümüşlerinin bir kısmını satın aldığını belirten Şengül, "Olaydan 2 hafta sonra evime gitmeye hazırlanırken bir kuyumcu arkadaşım aradı ve gümüş bozdurmak isteyen bir müşterisi olduğunu söyleyerek beni çağırdı. Kuyumcuya gittiğimde çalınan gümüş zincirlerim olduğunu fark ettim. Her bir zincir 2 gram ağırlığında ve yatırım yapılmayacak ürünler. Müşteriye nereden aldığını sorduğumda, Adıyaman’dan yatırım için aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp, ürünlerin benim olduğunu söyledim. Israrla yatırım için aldığını söyleyince ürüne 45 bin lira ödeme yapıp, aldım" dedi.

'ÇALINAN GÜMÜŞ ZİNCİRLERİMİ FARK ETTİM'Çalınan gümüşlerinin bir kısmını satın aldığını belirten Şengül, "Olaydan 2 hafta sonra evime gitmeye hazırlanırken bir kuyumcu arkadaşım aradı ve gümüş bozdurmak isteyen bir müşterisi olduğunu söyleyerek beni çağırdı. Kuyumcuya gittiğimde çalınan gümüş zincirlerim olduğunu fark ettim. Her bir zincir 2 gram ağırlığında ve yatırım yapılmayacak ürünler. Müşteriye nereden aldığını sorduğumda, Adıyaman’dan yatırım için aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp, ürünlerin benim olduğunu söyledim. Israrla yatırım için aldığını söyleyince ürüne 45 bin lira ödeme yapıp, aldım" dedi.

'9 MİLYON LİRA ZARARIM VAR'


Zararının bir an önce giderilmesini isteyen Şengül, "Kuyumcuda, gümüş zincirleri aldığım şüpheli de tutuklandı ancak evinde bir şey bulunamadı. Tutuklanan iki şüpheli de suçlarını inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyorlar. Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu. 

'9 MİLYON LİRA ZARARIM VAR'Zararının bir an önce giderilmesini isteyen Şengül, "Kuyumcuda, gümüş zincirleri aldığım şüpheli de tutuklandı ancak evinde bir şey bulunamadı. Tutuklanan iki şüpheli de suçlarını inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyorlar. Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu.&nbsp;
Başlıklar :adanagümüş hırsızlığıi̇shak şengül
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026