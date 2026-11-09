12 yaşındaki Melek'in ölümünde şoke eden itiraf: Tetiğe basan en yakınıymış

Minibüsle gelip 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar
Adana’da dolmuşla geldikleri evden, yeni evli çiftin yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını 12 dakikada çalan 2 kadın, kayıplara karıştı. Kadınların eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansırken oğlunun altınları çalınan baba Aziz Atasoy, "Oğlum, ’baba altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek’ yerde diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. Biz bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.
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