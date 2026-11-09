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12 yaşındaki Melek'in ölümünde şoke eden itiraf: Tetiğe basan en yakınıymış

11:00, 09/11/2026, Pazartesi
DHA
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Adana'da evinde başından vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüne ilişkin soruşturmada yenge Bahriye Güzel Boçkır'dan itiraf geldi. Tutuklandıktan sonra ifadesini değiştiren 21 yaşındaki yenge, tabancayı kontrol ederken şarjör çıkarma düğmesine bastığı sırada silahın kazara ateş aldığını söyledi.

Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi ailenin evinde 2 Kasım'da meydana gelen olayda, başından vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer hastaneye kaldırılmıştı. Dayısı Hüseyin Can Boçkır'ın yeğeninin trafik kazasında yaralandığını öne sürmesine rağmen, küçük kız Adana Şehir Hastanesi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini 5 Kasım'da kaybetmişti. Soruşturma kapsamında dayı ve yenge tutuklanmıştı.

YENGE BAHRİYE GÜZEL BOÇKIR GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada tutuklanan yenge Bahriye Güzel Boçkır cezaevindeyken yeniden sorgulandı. İlk evliliğinden kalma tehditler nedeniyle ruhsatsız tabanca taşıdığını belirten Boçkır, eve geldiğinde tabancayı kontrol etmek istediğini söyledi.

 İfadesinde, "Melek koltukta oturup telefonla ilgileniyordu. Tabancayı aldım ve avucumda yan bir şekilde duruyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastığımda bir anda silah ateş aldı" dedi.

"MELEK'İ ÇOK SEVERDİM, KAZA OLDU"

Olayın ardından korkuya kapıldığını belirten Bahriye Güzel Boçkır, tabancayı kırmızı beze sarıp boş kovanı sokaktaki rögarın içine attığını, silahı ise kocasının akrabasına saklattığını itiraf etti.

Melek'i çok sevdiğini ve aralarında hiçbir problem olmadığını savunan Boçkır, "Kesinlikle bilinçli olarak yapmadım, bir kaza oldu. Korktuğumdan dolayı başta anlatamadım" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Başlıklar :melek göçerbahriye güzel boçkıradanacinayet
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12 yaşındaki Melek'in ölümünde şoke eden itiraf: Tetiğe basan en yakınıymış

Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi ailenin evinde 2 Kasım'da meydana gelen olayda, başından vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer hastaneye kaldırılmıştı. Dayısı Hüseyin Can Boçkır'ın yeğeninin trafik kazasında yaralandığını öne sürmesine rağmen, küçük kız Adana Şehir Hastanesi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini 5 Kasım'da kaybetmişti. Soruşturma kapsamında dayı ve yenge tutuklanmıştı.

YENGE BAHRİYE GÜZEL BOÇKIR GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada tutuklanan yenge Bahriye Güzel Boçkır cezaevindeyken yeniden sorgulandı. İlk evliliğinden kalma tehditler nedeniyle ruhsatsız tabanca taşıdığını belirten Boçkır, eve geldiğinde tabancayı kontrol etmek istediğini söyledi.

 İfadesinde, "Melek koltukta oturup telefonla ilgileniyordu. Tabancayı aldım ve avucumda yan bir şekilde duruyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastığımda bir anda silah ateş aldı" dedi.

"MELEK'İ ÇOK SEVERDİM, KAZA OLDU"

Olayın ardından korkuya kapıldığını belirten Bahriye Güzel Boçkır, tabancayı kırmızı beze sarıp boş kovanı sokaktaki rögarın içine attığını, silahı ise kocasının akrabasına saklattığını itiraf etti.

Melek'i çok sevdiğini ve aralarında hiçbir problem olmadığını savunan Boçkır, "Kesinlikle bilinçli olarak yapmadım, bir kaza oldu. Korktuğumdan dolayı başta anlatamadım" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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