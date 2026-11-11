Adana’da 5 milyon liralık alacak kavgası kanlı bitti: Ortağı dehşet saçtı

5 milyon lira alacağı olduğunu iddia ettiği ortağını 20 bıçak darbesiyle katletti.

Olay, 1 Kasım’da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işiyle uğraşan Abdullah G., bir süre önce ortak iş yapmak için Erdal Sağır’a 5 milyon lira verdi. Para verdiği işten bir gelir elde edemeyen Abdullah Gile Sağır arasında husumet başladı.

Sağır, olay günü telefonda tartıştığı Abdullah G'yi konuşmak için evine çağırdı. Taraflar arasında devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah G, Sağır’ı 20 yerinden bıçakladı.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından evden çıkıp, polis merkezine giden Abdullah G., “Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir” diyerek teslim oldu. Adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sağır’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sağır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağır’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Sağır’ın cenazesi toprağa verildi.

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"BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAKLADIM"

Emniyete götürülen şüpheli Abdullah G., ifadesinde, “Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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