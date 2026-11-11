Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde duran 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahla birden fazla kez ateş edildi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı.

Emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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