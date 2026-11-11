Sultangazi'de annesine sürpriz için yemek yapmak isteyen çocuklar evi yaktı

Gaziosmanpaşa'da yangın paniği: İkisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan yaşlı bir kadın ve bir kişi merdivenle kurtarılırken, aralarında çocukların da olduğu 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.