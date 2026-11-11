Beşiktaş’ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelilerine amansız takip: Biri 17 diğeri 18 yaşında

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Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne motosikletle gelen iki kişiden arkada oturan şüpheli silahını çıkararak ateş açtı. O sırada kapı önünde bulunan 24 yaşındaki Umut A., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÇALINTI MOTOSİKLETİ TERK EDİP KORULUĞA SAKLANDILAR

Olayın ardından kaçış güzergahlarını ablukaya alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı motosikleti Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette buldu. Yapılan plaka ve şasi incelemesinde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Saldırganların aracı bırakıp yaya olarak yakındaki koruluk alana kaçtıklarının belirlenmesi üzerine bölge çembere alındı.

DRONLA ADIM ADIM TAKİP: ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR

Gece görüşlü dronlar yardımıyla koruluk alanı tarayan emniyet güçleri, yaklaşık 3,5 saat süren arama-taramanın ardından şüphelilerin izine ulaştı. Motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silaha basan M.O. (17), çalıların altına gizlenmiş halde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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