İstanbul’da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi: 23 gözaltı

Sultangazi'de annesine sürpriz için yemek yapmak isteyen çocuklar evi yaktı

Sultangazi'de, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, Hayrunnisa ile 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa'nın yaşadığı korku dolu anlar çocuk kamerasına yansıdı.