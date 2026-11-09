Binanın dokuzuncu katından düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde’de tarlaların kaderi değişti: 5 bin dekardan 12 bin dekara çıktı

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde hayata geçirilen kapalı sistem sulama tesisleri, tarımsal üretimde verimi arttırdı. Daha önce suyun ulaşmadığı yüksek kesimlerdeki araziler sulamaya açılırken, yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanının 10-12 bin dekara kadar çıktığı belirtildi.