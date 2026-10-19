Niğde’de iki berber çırağı darbedilip tuvalete kilitlendi iddiası: İş yeri sahibi serbest

Niğde'de berber çırakları 15 yaşındaki Y.E.D. ve arkadaşının, iş yeri sahibi S.G. tarafından demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövülüp, tuvalete kilitlenerek temizlik yapmaya zorlandıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan S.G., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aileler darp raporu alıp polise giderek şikayetçi oldu

Olay, 17 Ekim günü Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde bir erkek kuaföründe meydana geldi. Berber çırağı Y.E.D. ile kendisi gibi aynı iş yerinde çırak arkadaşı, iş yeri sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmada S.G., iddiaya göre 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı. Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Aileleri, hastaneye götürdükleri çocukları için darp raporu alıp polise giderek S.G.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Süpürge sapını üzerimizde kırdı"

Yaşananları anlatan Y.E.D., "Bizi tuvalete kilitledi. 'Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum' dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp, video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı. Arkadaşımla ilgili özel bir meseleydi. Olayın dükkanla hiçbir alakası yoktu. Patronumuzun kulağına gitmiş. 'Bize burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam' dedi. Kendi ismini korumak için bizi bu hale getirdi" diye konuştu.

"Adalet istiyorum"

Y.E.D.'nin annesi Seher Demirtaş ise "Ben kendi çocuğuma hiç el kaldırmamışken başkasının ona bunları yapmasını kaldıramıyorum. İki gündür evimizde yemek pişmiyor, uyku uyuyamıyoruz. Benim çocuğum acı çekerken bunu yapan kişinin serbest olması beni kahrediyor. Ben adalet istiyorum. Çocuğuma yaptıklarının karşılığını hukuk önünde vermesini istiyorum" diye konuştu.

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