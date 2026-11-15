Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu Hüsniye köyü mevkisinde meydana geldi.
Tır emniyet şeridindeki otomobile çarptı
Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran D.D.'nin (53) kullandığı 42 HV 565 plakalı otomobile, M.Y. (31) idaresindeki 34 TA 1758 plakalı tır arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden O.A.'nın (53) yönettiği 36 AAU 619 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Yaralı sürücü tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.D., sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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