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Meydanda 6 kişiyi katletmişti: Evinde 3 ceset daha bulundu

07:14, 08/11/2026, Pazar
AA
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Ostrowiec Swietokrzyski

Polonya'nın Krakov kent merkezinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından polisin saldırganın evine düzenlediği operasyonda 3 ceset daha bulundu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, evde ölü bulunan 2 kadın ve 1 erkeğin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğini açıkladı.

Polonya, Krakov’daki Ana Meydan’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının şokunu yaşarken dehşetin boyutu derinleşiyor. 24 yaşındaki askeri kıyafetli saldırganın evinde yapılan aramalarda 3 cansız bedene daha ulaşılmasıyla katliamdaki toplam ölü sayısı 9'a yükseldi.

EVİNE DÜZENLENEN BASKINDA 3 AİLE ÜYESİNİN CESEDİ BULUNDU

Krakov'daki kanlı eylemin ardından gözaltına alınan 24 yaşındaki saldırganın Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametgahına arama çalışması başlatıldı. Evde yapılan incelemelerde 2 kadın ve 1 erkeğin cesedine ulaşıldı. Başbakan Donald Tusk, hayatını kaybeden bu 3 kişinin büyük ihtimalle saldırganın birinci derece yakınları olduğunu bildirdi.

KENT MERKEZİNDE DEHŞET SAÇMIŞTI: 6 ÖLÜ, 15 YARALI

6 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında askeri kıyafet giyen saldırgan, aracıyla Krakov Ana Meydanı'na girerek çevredeki vatandaşlara rastgele ateş açmıştı. Dehşet anlarında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı. Saldırgan, olay yerine müdahale eden polis ekipleri tarafından vurularak yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı.

AŞIRI SAĞ İDEOLOJİ ŞÜPHESİ VE 2 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini duyurdu. Katliamın ardından Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülke genelinde 2 gün sürecek ulusal yas ilan edilmesi amacıyla resmi süreci başlattı.


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Başlıklar :KrakovPolonyasilahlı saldırı
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Meydanda 6 kişiyi katletmişti: Evinde 3 ceset daha bulundu
Ostrowiec Swietokrzyski
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