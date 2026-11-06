Avrupa’da uçuşlara yönelik 3’üncü kez bomba ihbarı

Avrupa ülkelerinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları devam ediyor. Çekya’nın başkenti Prag’dan İtalya’nın başkenti Roma’ya giden bir Wizzair uçağına yönelik bomba ihbarı yapıldı. Roma’ya saat 11.00’te varması beklenen uçak, Venedik’e yönlendirildi. Uçağın Venedik’e iniş yapmasının ardından polis inceleme başlattı. Roma-Lizbon seferini yapan Ryanair’e ait yolcu uçağına yönelik de bomba ihbarı yapıldı. Uçak yerel saatle 07.55’te Lizbon Havalimanı’na indi. Portekiz Kamu Güvenliği Polisi’ne bildirilen bomba tehdidi nedeniyle uçak, güvenlik operasyonuna tabi tutuldu.

Danimarka polisi ise Kopenhag Havalimanı’ndaki hava trafiğine yönelik tehditleri soruşturduklarını, ancak ilk değerlendirmelerine göre yolcular için herhangi bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Havalimanı da faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü duyurdu.

Fransa Başbakanlık Ofisi ise Fransız toprakları üzerindeki uçaklara yönelik 4 yeni bomba tehdidinin yapıldığını ve hepsinin güvenli bir şekilde yere indiğini açıkladı.

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Böylece Avrupa genelinde yolcu uçaklarına bu hafta 3’üncü kez bomba tehditleri yöneltilmiş oldu.

Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz salı günü en az 7, dün ise en az 21 uçağa yönelik bomba ihbarı yapılmış, ihbarların ardından yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmamıştı.

İtalya’daki ihbarları "Erkek Devletinin Savaşçıları" üstlenmişti

Roma Havalimanı yetkilileri, dün sabah başkent Roma’ya gelen iki uçağa yönelik asılsız bomba ihbarlarının, konu başlığı "Tehdit bildirimi" olan bir e-posta aracılığıyla yapıldığını açıklamıştı. İhbarların "Erkek Devletinin Savaşçıları" adlı bir grup tarafından üstlenildiğini belirten yetkililer, grubun "feminist bir rejimi" hedef aldıklarını ve "tarihe izlerini bırakmak" istediklerini ifade ettiğini aktarmıştı. Yetkililer ayrıca grubun ihbar mesajında, patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı.

Hibrit saldırı iddiaları

Bomba tehditlerinin kaynağı henüz bilinmezken, ihbarlar Almanya’daki elektrik trafo merkezlerinden Baltık bölgesindeki savunma tesislerine, Fransa ve ülkelerdeki süpermarket buzdolaplarına ve Almanya’daki Leipzig Havalimanı’na kadar çeşitli hedeflere yönelik bir dizi sabotaj saldırısı ve girişiminin ardından geldi. Birçok yetkili, bu eylemleri Avrupa’nın Rus işgaline karşı savaşında Ukrayna’ya verdiği destekle ilişkilendirerek Moskova’yı "ucuz, kolayca inkar edilebilir ve silahlı bir karşılık vermesi beklenmeyen hibrit aksaklık" kampanyası yürütmekle suçladı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yaptığı açıklamada tam olarak ne olduğunu belirlemenin zaman alacağını, ancak Avrupa genelinde tamamen aynı yöntemle gerçekleşen bu kadar çok olayın tesadüf olamayacağını ifade etti. Albares, "En mantıklı varsayım, hibrit bir saldırganlık girişimi ve bir tür psikolojik savaşla karşı karşıya olduğumuzdur" dedi.

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Albares, Avrupa’nın bu tür zorluklara daha hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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