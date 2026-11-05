Avrupa'da bomba ihbarları: Çok sayıda uçak acil iniş yaptı

Bomba ihbarları nedeniyle en az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı.

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Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle en az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçak, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdi.

Belçika federal polisi, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Prag'a giden 4 uçağa yönelik bomba tehdidi

Çekya polisi, başkent Prag'a giden 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde tehdit olduğunu açıkladı.

Polis, ihbarların inandırıcılığının düşük değerlendirildiğini, buna rağmen durumun hafife alınmadığını ve havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Roma'ya giden 2 uçuşta da ihbar yapıldı

Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü’ne acil iniş yapmak zorunda kaldı. 6 kişilik mürettebatın ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu şirketinin Helsinki-Roma seferini yapan uçağı da bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

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