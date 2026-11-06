Avrupa aşırı sağı da mesafe koydu

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Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı06 Kasım 2026 02:06 CumaSON DAKİKA
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 mağlup oldu06 Kasım 2026 00:55 CumaSON DAKİKA
Mahkeme kararını açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki karar bekleniyor06 Kasım 2026 00:40 CumaSON DAKİKA
Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti05 Kasım 2026 23:58 PerşembeSON DAKİKA
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmış05 Kasım 2026 23:21 PerşembeSON DAKİKA
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Söz konusu liderlerin birçoğu, Trump’ın 2024’teki seçim zaferinin ardından ideolojik yakınlıklarını açıkça dile getirmiş, Washington’ı ziyaret etmiş ve Elon Musk gibi Trump’ın milyarder müttefiklerinden destek görmüştü. İngiliz medyasının haberine göre Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin lideri Jordan Bardella, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin, 2017-2021 yılları arasındaki ilk dönemine kıyasla daha az izolasyonist bir çizgi izlediğini söyledi. İran’a yönelik ABD müdahalesinin dünya ekonomileri açısından çok ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Bardella, bu müdahalenin sorumlusu olarak doğrudan Trump’ın adını anmaktan ise kaçındı. Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin eş başkanı Alice Weidel de seçim yenilgisinin sorumluluğunu İran savaşına bağladı. Weidel, T-Online haber sitesine yaptığı açıklamada, “Trump, seçmenlerine müdahaleci bir dış politika izlemeyeceği sözünü vermişti. Bu sözün tutulmaması şimdi Cumhuriyetçilerin karşısına çıktı ve bedelini ödemelerine neden oldu” ifadelerini kullandı. İtalya’da iktidar koalisyonunun ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini de ABD’deki seçim sonuçlarını savaşlara, uluslararası gerilimlere ve hayat pahalılığına bağladı. Salvini, “Amerika’daki seçim sonuçlarını her şeyden önce savaşlar, uluslararası gerilimler ve sonuçları doğrudan ailelerin üzerine yüklenen hayat pahalılığı belirledi” dedi.


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Başlıklar :ABDTrumppolitika
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Avrupa aşırı sağı da mesafe koydu
Donald Trump.
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