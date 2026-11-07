Meloni alarma geçti: Uçaklara peş peşe bomba ihbarı

Verona kentinde bir fuara katılan Meloni, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meloni, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde görülen gıda soğutma sistemlerine siber saldırılar ve yolcu uçaklarına yapılan asılsız bomba ihbarlarının sorulması üzerine, "Avrupa genelinde meydana gelen yeni siber saldırılar açıkça endişe kaynağıdır. Bunlar araştırılıyor." dedi.
Giorgia Meloni, böyle bir dönemde savunma ve güvenlik harcamalarından söz ederlerken sadece silahlanmadan bahsedilmediğini belirterek, "Vatandaşların günlük yaşamını güvence altına almaktan söz ediyoruz. Çünkü bilgisayar korsanları, kan naklinde kullanılan kanın muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklığını değiştirmeye çalıştığında, söz konusu kan maliyetli bir sistem sayesinde korunuyor. Bu sistemi satın almak için yapılan harcama savunma harcaması mı, yoksa sağlık harcaması mı?" ifadesini kullandı.
Meloni'den Ukrayna konusunda AB'ye çağrı
Başbakan Meloni, amacın aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde "karar alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak bir çalışma" ile gitmek olması gerektiğini söyledi.
Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarına ilişkin soruşturma başlattığı basına yansıdı.
İtalya'da 3 ve 5 Kasım'da ve de dün bazı uçak seferlerine bomba ihbarları yapılmış, daha sonra yapılan kontrollerde bunların asılsız oldukları anlaşılmıştı.
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