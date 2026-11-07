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Polonya'da ağır silahlarla saldırı: En az altı ölü 15 yaralı

18:45, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 22:05, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni ŞafakAA
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Silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı; saldırı sonucu bir polis de yaralandı.

Polonya'nın Krakow şehrinde ağır silahlar taşıyan bir kişinin kalabalığa ateş açtığı bildirildi. 'Terör saldırısı' olarak değerlendirilen olay sonucu ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı; saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralananlardan üçünün Polonya polisi olduğu belirtilirken 12 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polonya'nın Krakov kentinin merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti, üçü polis olmak üzere yaralanan 15 kişiden 12’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.

Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan 3’ü polis 15 kişiden 12’sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Saldırganın 25 yaşındaki Polonya vatandaşı Michal O. olduğunu açıklayan Cislo, "Saldırganın kullandığı araç babasına ait. Kendisinin silah ruhsatı var ve 2 adet silahı bulunmakta. Babası da silah ruhsatına ve 11 adet silaha sahip. Babanın da, oğlunun da poliste herhangi bir kaydı bulunmamakta" dedi.

Altı ölü, 12'si ağır 15 yaralı

Malopolska Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği, 12'si ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan üçünün Polonya polisi olduğu da aktarıldı.

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Krakow Valisi Lukasz Gibala ise, saldırıda hayatını kaybedenler anısına 11 Kasım’a kadar kentte yas ilan edildiğini açıkladı.

Halka "güvenli bir yere geçin" çağrısı

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

Polonya'da yargı krizi

Polonya’da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Başbakan Donald Tusk hükümeti arasındaki siyasi ve kurumsal kriz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski’nin mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle bir aylığına açığa alınmasıyla daha da tırmanmıştı.

Karar üzerine Senegal’e resmi ziyarette bulunmak üzere yola çıkan Nawrocki, uçağı İspanya hava sahasındayken gelişmelerden haberdar olmuş ve ülkesine dönme kararı almıştı. Tusk hükümeti yaşananları hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi olarak savunurken, muhalefet Anayasa Mahkemesi’ne yönelik müdahaleyi darbe girişimi olarak nitelendirmişti.


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Başlıklar :PolonyaKrakowSaldırı
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Polonya'da ağır silahlarla saldırı: En az altı ölü 15 yaralı
Silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı; saldırı sonucu bir polis de yaralandı.
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