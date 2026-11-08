BM'de Yunanistan'a karşı 'gardaş' duruşu: Türkiye ve Azerbaycan'dan 'Batı Trakya' diplomasisi

Cenevre'de gerçekleştirilen
BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ)mekanizması toplantısında Yunanistan'ın azınlık hakları bilançosu mercek altına alındı.
Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin gasp edilen haklarına dair sunduğu maddelere
Azerbaycan'dan güçlü destek geldi.
TÜRKİYE BM'DE BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HAKLARINI MASAYA YATIRDI
Toplantıda söz alan Türkiye; Batı Trakya Türk Azınlığı'nın
etnik Türk kimliğinin tanınmasını, dini işlere devlet müdahalesinin durdurulmasını ve seçilmiş müftülerin meşruiyetinin kabul edilmesiniistedi.
- Ayrıca kapatılan Türk okullarının açılması, Yunanca-Türkçe iki dilli anaokulları kurulması ve AİHM kararlarının Yunanistan tarafından derhal uygulanması çağrısında bulunuldu.
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK: 'NEFRET SÖYLEMİYLE MÜCADELE EDİLMELİ'
BM kürsüsünden Türkiye'nin haklı mücadelesine açık destek veren Azerbaycan, Yunanistan’daki etnik ve etno-dini azınlıkların eğitim, din ve kültürel miras haklarının teminat altına alınmasını tavsiye etti.
Azerbaycan heyeti, özellikle Türk toplumunu hedef alan siyasi ve medyatik nefret söylemiyle Atina yönetiminin etkili şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
"TEK MİLLET, İKİ DEVLET" RUHU BM DİPLOMASİSİNE DAMGA VURDU
Yunanistan'ın hak ihlallerine ve ayrımcı politikalarına karşı BM çatısı altında sergilenen bu ortak tutum, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
"Tek Millet, İki Devlet"anlayışının uluslararası diplomasi arenasındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
İki kardeş ülkenin ortak duruşu Cenevre'de geniş yankı buldu.
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