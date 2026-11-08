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Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a Zafer Günü tebriği

09:28, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun altıncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'ın işgalden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşmasının altıncı yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki güçlü bağlara ve dayanışmaya vurgu yapılarak, "Karabağ’ın azadlığının altıncı yıl dönümünde kardeş Azerbaycan halkının ve devletinin Zafer Günü’nü içtenlikle kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.


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Başlıklar :dışişleri bakanlığıazerbaycankarabağzafer günü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a Zafer Günü tebriği
Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun altıncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.
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