Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan’a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Aliyev ile ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.

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TAŞIMACILIK KOLAYLAŞTIRILACAK

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden birini, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesine imkân sağlayan Orta Koridor oluşturacak. Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan’a, oradan da Türkiye aracılığıyla Avrupa’ya uzanan güzergâhın daha etkin kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’ndaki yük taşımacılığının artırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki taşımacılık süreçlerinin kolaylaştırılması gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde enerji alanındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi de öne çıkacak. Azerbaycan doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştıran TANAP ile Azerbaycan petrolünü dünya pazarlarına taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı çerçevesindeki iş birliğinin yanı sıra elektrik iletim hatları ve yenilenebilir enerji projelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE TÜRK DÜNYASI

Ekonomik ilişkilerde ise iki ülke liderinin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve sanayi alanındaki ortaklıkların genişletilmesi konuları önem taşıyor.

Ziyaretin siyasi gündeminde ise Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları yer alacak. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve güvenlik alanındaki iş birliğinin sürdürülmesi üzerinde durulması bekleniyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalarda daha yakın eş güdüm sağlaması da gündemde olacak. Özellikle ulaştırma, ticaret, enerji ve diplomasi alanlarında Türk devletlerinin ortak hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesi, ziyaretin bölgesel boyutunu oluşturacak.

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Zafer Günü mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 8 Kasım Zafer Günü’nün 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mektubunda, 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasını kutladı.

Karabağ Zaferi’nin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarının hızla ilerlemesinin de gurur verici olduğunu ifade etti.

Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşınan dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkat çeken Erdoğan, “Bir millet, iki devlet” anlayışı temelinde iki ülkenin hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası alanda yakın iş birliği ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması için yürütülen çalışmalar sonucunda Güney Kafkasya’nın artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak tanındığını kaydetti.

Ülkelerinin bağımsızlığı uğruna hayatlarını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, gazilere minnettarlığını ifade etti.

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