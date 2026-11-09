Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15.35 kilometre olarak açıklandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15.35 kilometre olarak açıklandı.
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