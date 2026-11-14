5 gündür kayıptı: Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü! Arkadaşının minibüsünde cansız bedeni bulundu

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Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan Harun Ülger'den 5 gündür haber alamayan oğlu G.Ü., okul yönetiminden babasının işe gitmediğini öğrenince polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söyleyen G.Ü.'nün polis ekipleriyle görüştüğü öğrenildi.

ARKADAŞI MİNİBÜSTE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi. Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.

'ŞÜPHELİ ÖLÜM' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken arkadaşı D.A.Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

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