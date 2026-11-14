İstanbul'da gece boyu lodos etkili oldu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetini artıran lodos gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde metrelerce yüksekliğe ulaşan dev dalgalar oluşurken, Güngören'de lodosun etkisiyle yola devrilen ağaç sokağı trafiğe kapattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı fırtına uyarılarının ardından İstanbul genelinde önceki gün başlayan kuvvetli lodos, gece saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ SAHİLLERİNDE DEV DALGALAR OLUŞTU
İstanbul Boğazı'nda gece boyu etkili olan kuvvetli lodos, özellikle Üsküdar ve Beşiktaş sahil şeridinde deniz ulaşımını ve kıyı kesimlerini zorladı.
Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyı duvarlarını aşarak sahil yollarına kadar ulaştı.
Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada sahile vuran dev dalga nedeniyle ıslandı.
Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNGÖREN'DE YOLA DEVRİLEN AĞAÇ SOKAĞI TRAFİĞE KAPATTI
Lodosun şiddeti kentin iç kesimlerinde de hasara yol açtı. Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta saat 23.30 sıralarında kuvvetli rüzgara dayanamayan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.
Devrilen ağaç nedeniyle sokak çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin motorlu testerelerle yaptığı yoğun çalışma sonucunda devrilen ağaç parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı ve Gülbayır Sokak yeniden araç trafiğine açıldı.
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