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İstanbul'da ara tatil ve mesai çıkışıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

19:06, 13/11/2026, Cuma
AA
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İstanbul'da okulların ara tatile girmesi ve mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı, D-100 ve TEM'de araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş gününde mesainin bitmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş gününde mesainin bitmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda yoğunluk sürüyor

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Bahçelievler ile Bakırköy arasındaki güzergahlarda araçlar yavaş ilerliyor.

Esenler ve Bağcılar çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk yaşanıyor, bazı bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşladı. Güneşli bağlantı yolunda ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa çevresindeki ana arterlerde yoğunluk oluştu. Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki yollarda araç yoğunluğu etkili oldu. Haliç çevresi ile köprü bağlantılarında trafik akışı yavaşladı.

TEM Otoyolu'nda yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy ve Ataşehir çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar uzanıyor. Otoyolun Ataşehir ile Ümraniye arasında kalan kesiminde ise çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğunluk oluştu. Kent genelindeki bazı ana arterlerde trafik akışı, yoğunluğa bağlı olarak yavaşladı.

İBB haritasında kent geneli yüzde 78

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü. Bu oran Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 seviyesinde kaydedildi.

Başlıklar :istanbul trafik yoğunluğuibbara tatild-100 kara yolu
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İstanbul'da ara tatil ve mesai çıkışıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
İstanbul'da okulların ara tatile girmesi ve mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı, D-100 ve TEM'de araçlar yavaş ilerliyor.
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