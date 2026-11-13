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Sürtüşme ve gemilerin durumu

Zeytinburnu açıklarında demirli 2 kargo gemisi birbirine sürttü. Olayda yaralanan olmazken, gemilerden yardım talebinde bulunulmadı.

DHA

RASHA'nın sürüklenmesi

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle Ahırkapı Demir Sahası'na attığı demiri tutunamayan Lübnan’dan Romanya’ya giden 'RASHA' isimli genel kargo gemisi sürüklendi. Gemi, demirini yeniden almak için yaptığı manevra sırasında aynı bölgede bulunan 'UST ILIMSK' isimli gemiye sürttü.

DHA

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatı

Sürtme nedeniyle her iki gemide de hasar oluştuğu öğrenilirken, gemiler için yardım talebinde bulunulmadı. Gemilerin İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatına göre hareket edeceği belirtildi.

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