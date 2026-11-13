Sürtüşme ve gemilerin durumu
Zeytinburnu açıklarında demirli 2 kargo gemisi birbirine sürttü. Olayda yaralanan olmazken, gemilerden yardım talebinde bulunulmadı.
RASHA'nın sürüklenmesi
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle Ahırkapı Demir Sahası'na attığı demiri tutunamayan Lübnan’dan Romanya’ya giden 'RASHA' isimli genel kargo gemisi sürüklendi. Gemi, demirini yeniden almak için yaptığı manevra sırasında aynı bölgede bulunan 'UST ILIMSK' isimli gemiye sürttü.
İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatı
Sürtme nedeniyle her iki gemide de hasar oluştuğu öğrenilirken, gemiler için yardım talebinde bulunulmadı. Gemilerin İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatına göre hareket edeceği belirtildi.
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