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İstanbul'da fırtına: 74 ihbara müdahale edildi, korular kapatıldı

14:58, 13/11/2026, Cuma
DHAAAIHA
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İstanbul'da fırtına nedeniyle 74 ihbar yapıldı; korular ziyarete kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştı. 12 koru ve park geçici olarak kapatılırken vapur ile teleferik seferlerinde iptaller yaşandı.

Fırtına tedbirleri ve ihbarlar

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı koru, park ve kent ormanları geçici olarak ziyarete kapatıldı. Kentte can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirmesinin ardından İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Fırtınanın etkili olmaya başladığı 02.00'den itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlar bilgilendirildi.

Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiği kaydedildi. Saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştı; ilgili kurumlar ihbarların tamamına müdahale etti.

Kapatılan koru ve kent ormanları

Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 12 yeşil alan geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı. Bu alanlar Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları ile Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı oldu.

Teleferik ve şehir hatları

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ile TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler saat 08.00 itibarıyla durduruldu. Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz ve Bostancı-Adalar Ring hatlarında iptaller yaşandı.

Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Beşiktaş ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hatlarının yanı sıra seferler Kadıköy-Karaköy-Eminönü hattında da iptal edildi. Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları da iptal edildi.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Deniz otobüsü ve uçuşlar

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı. Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği bildirildi. Valilik, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini istedi.


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Başlıklar :istanbulistanbul valiliğifırtınaşehir hatları
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İstanbul'da fırtına: 74 ihbara müdahale edildi, korular kapatıldı
İstanbul'da fırtına nedeniyle 74 ihbar yapıldı; korular ziyarete kapatıldı.
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