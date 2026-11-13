"Kripto borsası düştü" yalanıyla 2 milyon dolar vurgun: 4 şüpheli yakalandı

AK Partili Eroğlu’ndan İBB’ye tepki: '8 yılda bir tane bile yapmadınız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2019 ve 2026 yıllarına ait faaliyet raporlarını karşılaştırmalı verilerle gündeme taşıyan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, mevcut yönetimin kültür ve sanat politikalarını sert sözlerle eleştirdi. 2019'da 17 olan kültür merkezi sayısının hiç artmadığını ve Şehir Tiyatroları sahne sayısının 12'den 10'a gerilediğini savunan Eroğlu, "İstanbul'a sekiz yılı kaybettirdiniz" dedi.