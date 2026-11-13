İstanbul'da bazı vapur seferleri lodos nedeniyle iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün etkisini göstermeye başlayan lodos, bugün İstanbul'da şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.
İDO'DA 7 SEFER İPTAL EDİLDİ
İDO tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle; Yenikapı-Yalova 09.45, Yalova-Yenikapı 09.45, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45, Yalova-Yenikapı 11.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 ve Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
ŞEHİR HATLARINDA DA BAZI SEFERLER YAPILAMIYOR
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz ve Bostancı-Adalar Ring hatlarındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Ayrıca 10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferinin de iptal edildiği duyuruldu.
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