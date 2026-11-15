İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularından kilolarca uyuşturucu çıktı: İki gözaltı

Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: On bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi

Üsküdar Belediyesi tarafından ara tatil kapsamında Üsküdar Çocuk Köyü’nde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Uzun bir aranın ardından yeniden çocuklarla buluşan Çocuk Köyü’ne çocuklar ve aileleri akın etti. Gün boyunca 10 bini aşkın çocuk ve aileleri Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek birbirinden renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Yeniden çocuk sesleriyle şenlenen etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklara ikramlarda bulunarak at binme etkinliğinde miniklere eşlik etti.