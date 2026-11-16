Erzurum’daki tespihler bitmeden alıcı buluyor: Fiyatı 100 bin liraya ulaşıyor

Erzurum’da tespih ustaları Cengizhan Çelik ve Kadir Polat, Oltu taşı, kuka ve fildişi gibi materyalleri gümüş ve altın işlemelerle sanat eserine dönüştürüyor. Fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tespihler, kimi zaman yapım aşamasındayken alıcı buluyor.