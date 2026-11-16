Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in Erzurum'un petrol geçmişine yönelik araştırmaları sırasında Osmanlı arşivlerinden çıkardığı 22 Aralık 1910 tarihli belge, Hınıs ilçesine bağlı Tiftik köyünün petrol geçmişine ışık tuttu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kayıtlarında yer alan belgede, Ahmet, Seyfullah, İsador ve Ohannes isimli dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verildiği bilgisi bulunuyor.

Arama değil, doğrudan işletme ruhsatı

Belgenin özetinde, Tiftik köyünde dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verildiği belirtiliyor. Hınıs'ın yer altı kaynakları bakımından Osmanlı döneminde de önemli girişimlere sahne olduğu bu kayıtla ortaya çıkıyor.

Kayıt, Osmanlı Devleti döneminde Hınıs'ta petrol konusunda yalnızca arama ve araştırma girişimlerinin değil, doğrudan işletme ruhsatı verilmesine kadar uzanan çalışmaların da gerçekleştirildiğini gösteriyor. Dört şahıs adına düzenlenen ruhsat kaydı, Erzurum'un petrol tarihinin sanılandan çok daha eskiye uzandığına işaret ediyor.

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IHA ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR TARAFINDAN OSMANLI ARŞİVLERİNDEN ORTAYA ÇIKARILAN 22 ARALIK 1910 TARİHLİ BELGE, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNE BAĞLI TİFTİK KÖYÜNÜN PETROL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINDA YER ALAN BELGEDE, AHMET, SEYFULLAH, İSADOR VE OHANNES İSİMLİ DÖRT ŞAHSA PETROL MADENİ İŞLETME RUHSATI VERİLDİĞİ BİLGİSİ BULUNUYOR.

IHA ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR TARAFINDAN OSMANLI ARŞİVLERİNDEN ORTAYA ÇIKARILAN 22 ARALIK 1910 TARİHLİ BELGE, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNE BAĞLI TİFTİK KÖYÜNÜN PETROL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINDA YER ALAN BELGEDE, AHMET, SEYFULLAH, İSADOR VE OHANNES İSİMLİ DÖRT ŞAHSA PETROL MADENİ İŞLETME RUHSATI VERİLDİĞİ BİLGİSİ BULUNUYOR.

Petrol geçmişi yeniden ele alınmalı

Özdemir, Erzurum'un petrol geçmişinin farklı dönemlere ait arşiv belgeleri ışığında yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. 1909 yılında Hınıs'ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenlerine ilişkin girişimleri ortaya çıkardığını hatırlatan Özdemir, 1910 tarihli yeni belgenin araştırmanın önemini daha da artırdığını söyledi.

Özdemir, şöyle devam etti: "Erzurum’un petrol geçmişi, bugüne kadar yeterince üzerinde durulmayan tarihî konulardan biridir. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız belgeler, bölgemizde petrolün çok daha eski tarihlerde gündeme geldiğini gösteriyor. 1909 yılında Hınıs’taki petrol ve neft madenleriyle ilgili girişimlerin ardından, 1910 yılında yine Hınıs’ın Tiftik köyünde dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verilmiş olması son derece dikkat çekicidir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus, petrolün yalnızca araştırma konusu olması değil, işletilmesi amacıyla resmî ruhsat düzenlenmiş olmasıdır. Bu durum, Osmanlı döneminde Erzurum’un yer altı kaynaklarına yönelik ekonomik ve ticari girişimlerin boyutunu anlamamız açısından önemli bir tarihî veridir. Amacımız, arşivlerdeki belgeleri gün yüzüne çıkararak Erzurum’un bilinmeyen enerji tarihini ortaya koymak ve bu tarihî mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Her yeni belge, Erzurum’un geçmişine ilişkin bildiklerimizi yeniden değerlendirmemizi sağlıyor."

IHA ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR TARAFINDAN OSMANLI ARŞİVLERİNDEN ORTAYA ÇIKARILAN 22 ARALIK 1910 TARİHLİ BELGE, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNE BAĞLI TİFTİK KÖYÜNÜN PETROL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINDA YER ALAN BELGEDE, AHMET, SEYFULLAH, İSADOR VE OHANNES İSİMLİ DÖRT ŞAHSA PETROL MADENİ İŞLETME RUHSATI VERİLDİĞİ BİLGİSİ BULUNUYOR.

IHA ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR TARAFINDAN OSMANLI ARŞİVLERİNDEN ORTAYA ÇIKARILAN 22 ARALIK 1910 TARİHLİ BELGE, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNE BAĞLI TİFTİK KÖYÜNÜN PETROL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINDA YER ALAN BELGEDE, AHMET, SEYFULLAH, İSADOR VE OHANNES İSİMLİ DÖRT ŞAHSA PETROL MADENİ İŞLETME RUHSATI VERİLDİĞİ BİLGİSİ BULUNUYOR.

Yanıt bekleyen sorular var

22 Aralık 1910 tarihli kayıt, Tiftik köyünü Erzurum'un petrol tarihi bakımından önemli bir araştırma alanı hâline getiriyor. Belgenin ortaya çıkardığı bilgiler, yeni soruları da gündeme getiriyor. Ruhsatın hangi şartlarda verildiği, işletme faaliyetlerinin fiilen başlayıp başlamadığı, petrol sahasının sınırlarının nereleri kapsadığı ve ruhsat sahibi dört şahsın kimlikleri henüz araştırılmayı bekleyen konular arasında yer alıyor.

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Bu soruların cevapları, döneme ait diğer arşiv kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkarılabilecek. Hınıs'ın Tiftik, Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerine ilişkin Osmanlı arşiv belgeleri, Erzurum'un petrol geçmişinin çok daha kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini gösteriyor. Belgelerde 1909 yılında petrol ve neft madenlerine ilişkin girişimler, 1910 yılında ise dört şahsa verilen işletme ruhsatı yer alıyor.

IHA ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR TARAFINDAN OSMANLI ARŞİVLERİNDEN ORTAYA ÇIKARILAN 22 ARALIK 1910 TARİHLİ BELGE, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNE BAĞLI TİFTİK KÖYÜNÜN PETROL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINDA YER ALAN BELGEDE, AHMET, SEYFULLAH, İSADOR VE OHANNES İSİMLİ DÖRT ŞAHSA PETROL MADENİ İŞLETME RUHSATI VERİLDİĞİ BİLGİSİ BULUNUYOR.