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Bir dönem Saddam Hüseyin'in generaliydi şimdi İstanbul’da oto yıkamacılık yapıyor: Şaşırtan hayat hikâyesi

15:28, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Saddam Hüseyin döneminde general olarak görev yapan Khudhur Ahmed Raoof Weli, Türkiye'ye sığınarak İstanbul'da oto yıkamacı olarak çalışıyor.

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yapan Kerkük doğumlu Khudhur Ahmed Raoof Weli, 2013’te Türkiye’ye göç etti. 5 dil bilen 60 yaşındaki Weli, İstanbul’da bir oto yıkamada çalışıyor.

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl boyunca general olarak görev yapan Khudhur Ahmed Raoof Weli, savaşın ardından Türkiye’ye sığındı. Kerkük doğumlu 60 yaşındaki Weli, 5 dil biliyor. Geçmişte pilot general olarak görev yapan Weli, bugün İstanbul’da bir oto yıkamada çalışarak geçimini sağlıyor.

Saddam Hüseyin döneminde 8 yıldızlı pilot general olan Weli, 2003 yılında ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Bağdat’ı işgal etmesinin ve Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından hayatından endişe ederek saklanmaya başladı. 1 yıl boyunca saklanan Weli, Amerikan askerleri tarafından bulundu.

Evi bombalandı, Sivas’a geldi

Amerikalılarla çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Weli’nin evi, bir süre sonra terör örgütü DEAŞ tarafından bombalandı. Saldırıda eşini kaybeden Weli, sonrasında aynı terör örgütü tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldığını ve parmaklarının kesildiğini belirtti.

Irak’ta gittiği her lokasyonda takip edildiğini ve saldırılara maruz kaldığını söyleyen eski general, 2013 yılında Türkiye’ye göç etti. İlk yıllarında Sivas’a gelen Weli, yaşadığı ilçede tercümanlık yaparak geçimini sürdürdü. Ardından evlenerek İstanbul’a geçti ve oto yıkama sektöründe çalışmaya başladı.

Irak’ta general olduğu dönemde yaşananlara ilişkin konuşan Weli, şöyle devam etti:

"Ben Kerküklüyüm. Ben Irak’tan 2013’te Türkiye’ye giriş yaptım. Burada bir ay kaldım. Ardından beni Sivas’a gönderdiler. Sivas’ta 2 buçuk sene kaldım. 2017’de ben tekrar İstanbul’a döndüm ve evlilik yaptım. Evlilikten sonra da vatandaş olduk hamd olsun. İsmim Khudhur iken Fatih oldu. Ben Irak’ta ilk önce Saddam’ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalışıyordum. Sonrasında askerlik zamanı geldi. Ben okulu bitirdikten sonra general oldum. General olduktan sonra İran, Kuveyt ve Amerika ile savaşlar oldu. Ama İran savaşında hakikaten bize zulüm oldu. Irak ve İran sınırında bulunan bir göle, İran, ‘Burası bizimdir’ dedi. Saddam ise, ‘Hayır bizimdir’ diyerek karşılık verdi. Sonra onlar bizi bombaladılar. Bizim okul yerlerini bombaladılar. Bizim çok insanımız öldü. Sonrasında ise Saddam bunlarla 8 senelik bir savaşa girdi. Sekiz seneden sonra savaşı biz kazandık"

IHASALDIRIDA EŞİNİ KAYBEDEN WELİ, SONRASINDA İSE TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KAÇIRILARAK İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞINI VE PARMAKLARININ KESİLDİĞİNİ BELİRTTİ.

Amca oğlunun ihanet ettiğini öne sürdü

Saddam Hüseyin’in amca oğlunun kendisine ihanet ettiğini iddia eden Weli, şu ifadeleri kullandı:

"Savaştan sonra Saddam saklandı. Amerikan Başkanı Bush ekranlara çıkarak ‘Kim Saddam’ın adresini bize verirse, 25 milyon dolar ve Amerikan vatandaşlığı vereceğim’ dedi. Amcasının oğlu ihanet ederek Saddam’ın yerini söyledi. Saddam Hüseyin’e seslendiler. O da karşılık verdi. ‘Ben Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’ dedi. Ona ‘Dışarı çık’ dediler. Saddam, ‘Ben buradan çıkmam. Siz beni çıkartmazsanız ben dışarıya çıkmam ve intihar da etmem çünkü ben İslam üzereyim’ dedi. O hain bir daha ihanet etti. Çukuru göstererek, ‘Burada havalandırma yeri var’ dedi. Sonra o havalandırma yerinden gaz attılar. Saddam boğulmuştu. O şekilde dışarıya çıkardılar. Bu adam yakalandı"

IHAKHUDHUR AHMED RAOOF WELİ, İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BİR OTO YIKAMADA GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.

Evine yapılan saldırıyı anlattı

Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından yaşananları anlatan Weli, şöyle konuştu:
"Benim evime geldiler. Bana, ‘Bizimle misin? Cezaevine mi gideceksin?’ diye sordular. Ben onlara, ‘Sizinle olacağım’ dedim. Ben cezaevine gitmeyi tercih etmedim. Irak’ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu. Ufak çocuklar ölüyor. Ondan dolayı ben 2013 yılı 11’inci ayın 5’inde Irak’ı terk ettim. Sonrasında ise nereye gitsem patlamalar oluyor. İnsanlar ölüyor. Terör grupları bana, ‘Sen Saddam ile çalışıyordun’ diyerek saldırılar düzenliyorlardı. Ben DEAŞ’lı gruplar tarafından kaçırıldım ve işkence gördüm. Ben ölümden korkmadım. Bana ağır gelen, nereye gitsem bana saldırılar düzenleniyordu ve insanlar ölüyordu"
IHASADDAM HÜSEYİN VE KHUDHUR AHMED RAOOF WELİ (ARŞİV)

Türk milletine teşekkür etti

Irak’tan Türkiye’ye geldikten sonra hayatı değişen Weli, generallikten oto yıkamacılığına uzanan hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Ben Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yabancı görmediler. 2 buçuk yıl kadar Sivas’ta kaldım. Orada bir muhtar vardı. O da benimle güzel ilgilendi. Emniyet mensupları benimle çok güzel ilgilendi. Hakikaten herkes benim için kapı açtı. Ben tercümanlık yaptım. O usta perdeciydi. Ben o zaman bilgisayar alarak arkadaş oldum onunla. Tercümanlık yaparak para kazandım. Burada ben oto yıkama ustası oldum. Aynı zamanda pasta cila yapıyorum. Ben ilk defa Kerkük’ten Atatürk Havalimanı’na indim. İstanbul’dan kimseyi de tanımıyordum. Burada takriben 6 ay kadar kaldım. Sonrasında beni Sivas’a gönderdiler. 2 seneye yakın Sivas’ta bir perdeci yanında çalıştım. 2017 yılında bir evlilik yaparak İstanbul’a geldim. Oto yıkama ve pasta cila işinden kazandım şükür. Yüz bin kere hamd olsun. Ben eskiden generaldim, pilottum. Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah’ımdan. Her zaman da şükür ederim. Bin asker benim dilime bakardı, 36 korumam vardı. Hamd olsun ki ben nefes alıyorum. Ben Türk milletine çok teşekkür ederim. Herkes benim için kapılarını açtı. Sadece benim için değil, herkes için kapılarını açtı"

IHAKHUDHUR AHMED RAOOF WELİ
Başlıklar :saddam hüseyinkhudhur ahmed raoof welieski generaloto yıkama
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Bir dönem Saddam Hüseyin'in generaliydi şimdi İstanbul’da oto yıkamacılık yapıyor: Şaşırtan hayat hikâyesi
Saddam Hüseyin döneminde general olarak görev yapan Khudhur Ahmed Raoof Weli, Türkiye'ye sığınarak İstanbul'da oto yıkamacı olarak çalışıyor.
SALDIRIDA EŞİNİ KAYBEDEN WELİ, SONRASINDA İSE TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KAÇIRILARAK İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞINI VE PARMAKLARININ KESİLDİĞİNİ BELİRTTİ.
KHUDHUR AHMED RAOOF WELİ, İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BİR OTO YIKAMADA GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.
SADDAM HÜSEYİN VE KHUDHUR AHMED RAOOF WELİ (ARŞİV)
KHUDHUR AHMED RAOOF WELİ
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