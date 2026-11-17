Megakent İstanbul’da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlara yansıdı. İSKİ verilerine göre, 4 Kasım’da yüzde 54.75 olarak ölçülen su seviyesi, 17 Kasım Salı itibariyle yüzde 61,06 olarak kayıtlara geçti.
En yüksek su oranı Darlık Barajı’nda
İstanbul barajlarında doluluk oranları şöyle:
- Ömerli: Yüzde 80,36
- Darlık: Yüzde 90.45
- Elmalı: Yüzde 66.92
- Terkos: 54,04
- Alibey: 75.91
- Büyükçekmece: 42.21
- Sazlıdere: 44.39
- Istrancalar: 53.24 olarak ölçüldü.
Öte yandan, Kazandere Barajı, yüzde 11.7 ile Pabuçdere Barajı yüzde 7,06 ile su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.
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