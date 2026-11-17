Magakentte en yüksek su oranına sahip baraj ise yüzde 90.45 ile Darlık Barajı olurken, yüzde 7,06 Pabuçdere Barajı, su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.

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Megakent İstanbul’da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlara yansıdı. İSKİ verilerine göre, 4 Kasım’da yüzde 54.75 olarak ölçülen su seviyesi, 17 Kasım Salı itibariyle yüzde 61,06 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek su oranı Darlık Barajı’nda

İstanbul barajlarında doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 80,36

Darlık: Yüzde 90.45

Elmalı: Yüzde 66.92

Terkos: 54,04

Alibey: 75.91

Büyükçekmece: 42.21

Sazlıdere: 44.39

Istrancalar: 53.24 olarak ölçüldü.

Öte yandan, Kazandere Barajı, yüzde 11.7 ile Pabuçdere Barajı yüzde 7,06 ile su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.

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