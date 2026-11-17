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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Yamen (40), alacak meselesi nedeniyle husumetlisi olan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Yamen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisi kurşun yağdırdı

Olay, saat 15.30 Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibi olduğu iş merkezinin önünde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Yamen alacak meselesi nedeniyle husumetlisi olan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Ferhat Yamen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ferhat Yamen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı kamerada

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, saldırıdan sonra şüphelinin yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"Büyük bir ses geldi"

Çevrede bulunan Vahit Arslan, "Yemek yemeye gelmiştim. Sonra aniden büyük bir ses geldi. Ben o anda önemsemedim. Daha sonra döndüm baktım ki olay olmuş. Ama tam olarak göremedim. Hayatını kaybeden kişiyi tanımıyorum, hiçbir zaman görmedim. Olay saat 15.30 gibi oldu" dedi.

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