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Olay, Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'taki 8 daireli binada meydana geldi. Balkonun bir bölümü çökerken kopan moloz ve beton parçaları alt katın balkonuna düştü.

Balkonun çöktüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bina sakinleri hızla dışarıya çıkarken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı, can kaybı olmadığını gören ekipler ise çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrıldı.

Balkondan saniyeler önce ayrıldı

Alt katta oturan Fatma Yener, olaydan saniyeler önce balkonda etrafı izliyordu ve şans eseri yara almadan kurtuldu. Yener, "Dışarı çıktım balkondan ayrıldıktan 2 saniye sonra arkamdan düştü" ifadelerini kullandı.

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Basın mensuplarına konuşan Yener, "İki saniye daha dursam orada üzerime düşüyordu parçalar. Üst kat komşumun balkonu düştü." dedi.

DHA Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında çöken balkonun moloz ve beton parçaları alt kattaki balkona düştü.

DHA Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü; alt kattaki Fatma Yener saniyeler önce balkondan ayrılarak yara almadan kurtuldu.

Kolon ve kirişlerde çatlaklar görüldü

Yaklaşık 40 yıllık yapının kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğu, bazı bölümlerinde paslı demirlerin yer aldığı, molozların elle ufalandığı ve içinde deniz kabuklarının bulunduğu görüldü.

Yener, binanın depremde hasar aldığını söyledi. Kolonlarda hiç demir olmadığını da dile getiren Yener, "Sürekli sesler geliyor korkarak yatıyorum. Mecbur oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girsin istiyoruz. 2 komşumuz istemiyor" diye konuştu.

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DHA Büyükçekmece'de Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında balkonu çöken dairenin çökme alanı, bina sakinlerinin tahliye ettiği yapıda dikkat çekiyor.

DHA Büyükçekmece'de Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında çöken balkonun kalıntıları, olay sonrası bina tahliye edildi.

Belediyeden çözüm talebi

Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesini isteyen çevre sakinleri, Büyükçekmece Belediyesinden çözüm için harekete geçmesini talep etti.

Fatma Yener'in oğlu Uğur Yener ise evde yatarken tedirgin olduklarını belirterek, "Yoldan bir kamyonun geçmesi evde sarsıntıya neden oluyor." dedi.

DHA Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'taki binada balkonun çöktüğü anlarda yara almadan kurtulan Fatma Yener olayı anlattı.

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