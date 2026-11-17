İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binada çıkan ve rüzgarın etkisiyle yandaki 2 katlı binaya sıçrayan yangında 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevleri fark eden bir taksici ile komşuların kapıları çalarak haber vermesi sayesinde uykuda yakalanan 4 aile faciadan yara almadan kurtuldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Saat 03.00 sıralarında 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek önce bahçedeki kerestelere, ardından da bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Avcılar ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevlerin hızla yayıldığı sırada binalarda bulunan 4 aile uykuda yakalandı.
Durumu fark eden bir taksici ile çevre sakinlerinin kapıları çalıp zillere basarak haber vermesi üzerine vatandaşlar hızla dışarı çıkarak canlarını kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
"O TAKSİCİ OLMASAYDI HİÇBİRİMİZ ÇIKAMAZDIK"
Yangında 2 ev tamamen yanarak küle dönerken, diğer dairelerdeki eşyalar da büyük zarar gördü.
Evinde hasar oluşan mahalle sakini Kasım Aydın, yaşadıkları dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:
"Komşular kapıları çaldı, zile bastılar. Biz kendimizi zorla dışarı attık. Rüzgar daha sonra ters yöne döndü, arkamızdaki binaya sıçradı. Komşularımız perişan oldu. Zaten hiçbir şey kalmadı."
"Çoluk çocuk komşuların sayesinde hayattayız. O taksici çocuk olmasaydı hiçbirimiz çıkamazdık. Duman bizi perişan etti. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın."
BELEDİYE VE İTFAİYE EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI
Yangının ardından gün ağarınca ortaya çıkan ağır hasar üzerine Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ve yardımcıları öğle saatlerinde bölgeye gelerek zarar gören evlerde incelemelerde bulundu. Mağdur ailelerle görüşen Can, ihtiyaç sahiplerine belediye tarafından gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtti. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere başlattığı inceleme sürüyor.
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