Evinde hasar oluşan mahalle sakini Kasım Aydın, yaşadıkları dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:





"Komşular kapıları çaldı, zile bastılar. Biz kendimizi zorla dışarı attık. Rüzgar daha sonra ters yöne döndü, arkamızdaki binaya sıçradı. Komşularımız perişan oldu. Zaten hiçbir şey kalmadı."





"Çoluk çocuk komşuların sayesinde hayattayız. O taksici çocuk olmasaydı hiçbirimiz çıkamazdık. Duman bizi perişan etti. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın."