Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen askeri nakliye uçağındaki 19 kişi hayatını kaybetti.
Uçak ıssız bölgeye düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, planlı uçuş gerçekleştiren 'An-12' tipi askeri nakliye uçağının Kemerovo bölgesinde düştüğünü duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında uçağın ıssız bir bölgeye düştüğü belirtilirken, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kazanın ilk belirlemelere göre teknik arızadan kaynaklandığı, incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı.
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