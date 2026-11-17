Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı 22 oldu.
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kent genelinde yapılan denetimlerde güvenlik güçleri, 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde 8 göçmen teslim edildi
Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin yakaladığı 8 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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