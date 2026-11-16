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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan 32 kaçak göçmen yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım'da İçmeler mevkisinden deniz yoluyla göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ormanda bekleyen göçmenler belirlendi

Bölgede yapılan kontrollerde, bir grup kaçak göçmenin ormanda beklediği belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan ekipler, bölgeyi takibe aldı.

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Ekipler, 12 Kasım'da denizden gelen lastik botun kıyıya yanaştığını ve ormanda bekleyen göçmenleri aldığını tespit etti. Açıkta bekleyen Sahil Güvenlik botuna bilgi verildi. Operasyonla durdurulan lastik botta, 32 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

Lastik bot tamir işletmesinden alınmış

Organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin göçmenlerden bir kısmını kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirdiği belirlendi.

Olayda kullanılan lastik botun Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinçle alındığı ve İçmeler çekek alanından denize indirildiği de tespit edildi. Organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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10 Şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında göçmenlerin sevkiyatını sağladığı, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı belirlenen toplam 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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