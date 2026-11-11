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Kamu araçlarında kilometre oyunu: Polis araçlarının ayarlarıyla oynayıp satmışlar

14:01, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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Muğla'da kilometresi düşürülmüş araç operasyonu: 4 gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, emniyet hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan kamu araçlarını satın aldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda 52 aracın satın alındığı, bunlardan 28'inin satışının gerçekleştirildiği tespit edildi. Satışı yapılan araçlardan 5'inin, üçüncü şahısların kullanımındayken gerçekleştirilen kontrollerinde kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin arasında düşürüldüğü ortaya çıktı. Diğer araçların ise farklı illere satıldığı, bir kısmının da satış için bekletildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde polis tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ekonomi
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: İkinci el otomobil satışlarında büyük oyun

Başlıklar :kilometre düşürmearaç dolandırıcılığıkamu araçlarıpolis operasyonunitelikli dolandırıcılıkresmi belgede sahtecilik
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Kamu araçlarında kilometre oyunu: Polis araçlarının ayarlarıyla oynayıp satmışlar
Muğla'da kilometresi düşürülmüş araç operasyonu: 4 gözaltı
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