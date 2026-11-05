Altı yaşındaki şehit kızına anlamlı sürpriz

Muğla'da emniyet mensupları, Haziran ayında KADES ihbarına müdahale ederken şehit düşen polis memuru Tayfun Baş'ın 6 yaşına giren kızı Ayseren'e okulunda unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Özel harekat ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu polisler, küçük Ayseren'in yeni yaşını pastayla kutladı.
Muğla Teknoloji Koleji Anaokulunda eğitim gören Ayseren Baş'ın 6'ncı yaş günü için emniyet personeli tek yürek oldu.
Sınıfa elinde doğum günü pastasıyla giren polis ekiplerini karşısında gören minik Ayseren, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte pastasının üzerindeki mumları üfledi.
BİRÇOK BİRİMDEN POLİS EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI
Anlamlı kutlamaya Emniyet Teşkilatı'nın farklı birimleri geniş katılım gösterdi.
Özel Harekat, Trafik, Sosyal Hizmetler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Komiser Hamdi Bey Karakolu ve devriye ekiplerinden polis memurları minik Ayseren'i bu özel gününde yalnız bırakmayarak moral verdi.
KADES İHBARINDA ŞEHİT OLMUŞTU
Ayseren'in babası polis memuru Tayfun Baş, 13 Haziran tarihinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen bir ihbara müdahale etmek için olay yerine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.
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