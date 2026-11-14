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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Saha ve istihbarat çalışmasıyla tespit edildi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların adalete teslim edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'nin yeri tespit edildi.

IHA BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 19 YIL 5 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burhaniye'deki cezaevine teslim edildi

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D.'nin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü.

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Emniyetteki ve adli makamlardaki işlemlerin tamamlanmasının ardından firari hükümlü, Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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