Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.
Saha ve istihbarat çalışmasıyla tespit edildi
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların adalete teslim edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'nin yeri tespit edildi.
Burhaniye'deki cezaevine teslim edildi
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D.'nin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü.
Emniyetteki ve adli makamlardaki işlemlerin tamamlanmasının ardından firari hükümlü, Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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