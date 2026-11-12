"Muğla'ya aslında alabalık yavrusu ve yumurtası merkezi diyebiliriz"





Muğla'da üretilen yaklaşık 400 milyon yumurta ve yavrunun önemli bölümünün Türk somonu yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere diğer bölgelere gönderildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:





"400 milyon civarındaki yumurta ve yavru üretimimizin çoğu, somon adayı oluşturmak üzere yavru haline getirilerek Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine gönderiliyor. Türkiye genelindeki 1 milyar 450 milyonluk yavru ihtiyacının 400 milyonunu biz karşılıyoruz. Bu açıdan Muğla'ya aslında alabalık yavrusu ve yumurtası merkezi diyebiliriz. Türkiye'nin en büyük kara işletmelerine sahibiz ve ülke genelindeki somon ile alabalık üretimini yavru safhasında destekliyoruz."