Bakan Bolat'tan COP31'de net mesaj: Karbonsuzlaşma artık çevresel değil güçlü bir ticaret meselesidir
Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Uygulama için Küresel Çağrı: İklim Eylemi için Ticaretten Yararlanmak" programında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, iklim politikalarının uluslararası ticaret üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "İklim politikalarının küresel ekonomiyi parçalamamasını sağlamalıyız. Bunun yerine, açık ve dayanıklı küresel piyasaları korurken iklim hedeflerini ilerletmek için ticaret politikalarını ve uluslararası iş birliğini kullanmalıyız" dedi.
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