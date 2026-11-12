Bakan Yumaklı duyurdu: 600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaşıldı

Denizi olmayan kentten dünyaya 200 milyon dolarlık balık ihracatı: AB’ye alabalık, Rusya, Japonya ve ABD’ye somon

İç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olan Elazığ’da üretilen porsiyonluk balıklar Avrupa Birliği ülkelerine, Türk somonu ise Rusya, Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına ihraç ediliyor.