Akkuyu NGS’de 8 günlük süren test sona erdi: Metrekareye tam 47 ton basınç uygulandı

Basınç en yüksek seviyeye ulaştığında, koruma kabuğu yüzeyinin her bir metrekaresine etki eden kuvvet, yaklaşık 47 tonluk bir yükün ağırlığına eşdeğer. En yüksek seviyeye ulaşıldıktan sonra basınç yine kademeli olarak düşürüldü. Uzmanlar tüm aşamalarda koruma kabuğunun durumunu izleyerek yapıda oluşan gerilmeleri, yük altında şekil ve boyutlarında meydana gelen değişimleri kontrol etti.