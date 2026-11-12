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13:45, 12/11/2026, Perşembe

Asgari ücret için canlı yayında rakam verdi: İşte masadaki senaryolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesi, milyonlarca çalışanın gözünü doğrudan 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Melik Yiğitel, TGRT Haber canlı yayınında yeni yılda yapılacak artışın yüzde 28 ile 30 arasında olabileceğini belirterek 36 bin 500 TL'yi işaret etti.

Milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Enflasyon verileri ve ekonomideki gelişmeler yakından takip edilirken 2027 asgari ücret zammına ilişkin tahminler de gündeme gelmeye başladı.

Gazeteci Melik Yiğitel, TGRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, zam hesabında yıl sonunda gerçekleşecek enflasyonun esas alınmasını beklediğini söyledi. Hedef enflasyon üzerinden bir düzenleme yapılması halinde ise artışın beklentilerin altında kalabileceğine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YÜZDE 30 TAHMİNİ

Gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması gerektiğini belirten Yiğitel, yüzde 28'in altında bir artış beklemediğini ifade etti. İşverenlerin de zorlanması halinde bu oranın yüzde 30'a ulaşabileceğini söyleyen Yiğitel, zammın söz konusu seviyeyi aşmasını beklemediğini kaydetti.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, yüzde 30 zam yapılması halinde yaklaşık 36 bin 498 liraya yükselecek.

Yeni ücretin 36 bin 500 TL seviyesine ulaşabileceğini belirten Yiğitel, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyonun esas alınması durumunda artışın yüzde 25'te kalabileceğini de söyledi.

Başlıklar :Asgari ÜcretAsgari Ücret 20272027 Asgari Ücret Zammı
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