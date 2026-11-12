Fındığa alternatif olarak yetiştirdiler: Maliyeti düşük

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 2021'de 4 bin dekarda 8 bin 530 ton, 2022'de 11 bin ton, 2023'te 5 bin 469 ton, 2024'te 8 bin 560 ton ve 2025'te ise 6 bin 220 ton kivi üretildi.





Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi hasadına sayılı günler kaldığını, üreticilerin son hazırlıklarını yaptığını söyledi.





Rekoltenin geçen sezona göre yüksek olduğunu belirten Uzunlar, il genelinde 9 bin ton rekolte beklendiğini, bunun da son yıllardaki yüksek rekoltelerden biri olduğunu vurguladı.