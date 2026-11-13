Doğu Akdeniz'de dev gövde gösterisi: 12 ülke, 4 bin 500 personel görevde

Muğla'da 17 yaşındaki genci ağır yaralayan iki turist tutuklandı

Muğla'da bir giyim mağazasında çıkan kavga, 17 yaşındaki çalışanın yaşam mücadelesi vermesine neden oldu. Portekiz uyruklu iki turistin karıştığı kavgada başını merdivene çarparak ağır yaralanan gencin duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan iki turist tutuklanırken, kavgaya karışan iki esnaf adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.