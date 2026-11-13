Doğu Akdeniz'de dev gövde gösterisi: 12 ülke, 4 bin 500 personel görevde

Muğla'da Portekizli turistlerin darbettiği genç hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, küfürleşme nedeniyle esnaf ile Portekiz uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Kavgada aldığı darbe sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki Muhammet K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tutuklanan 2 Portekizli şüphelinin yanı sıra 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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