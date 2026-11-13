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Doğu Akdeniz'de dev gövde gösterisi: 12 ülke, 4 bin 500 personel görevde

12:30, 13/11/2026, Cuma
IHA
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen uluslararası denizaltı savunma harbi tatbikatı Mavi Balina-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. 12 ülkeden unsurlar ve yaklaşık 4 bin 500 personelin katıldığı tatbikatta konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır" mesajını verdi.

İki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikat kapsamında ilk kez düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya ve Harp Filo Komutanı Tümamiral Kenan Kaan Türkkan'ın katılımıyla TCG Salihreis fırkateyninde icra ediliyor.

ORAMİRAL TATLIOĞLU'NDAN NET MESAJ: "TÜM UNSURLARIMIZLA HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ"


Seçkin Gözlemci Günü programı kapsamında Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan alan TCG Salihreis fırkateyni saat 10.30'da limandan ayrıldı.


Gemiye gelişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oramiral Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır" ifadelerini kullandı.

Gemide düzenlenen brifingde, tatbikatın kapsamı ve denizaltı savunma harbine yönelik gerçekçi senaryolar paylaşıldı.

12 ÜLKEDEN 4 BİN 500 PERSONEL VE NATO GÖREV GRUBU SAHADA

Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının görev aldığı tatbikata uluslararası katılım oldukça geniş tutuldu:


  • NATO ve Müttefik Unsurlar: Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) tatbikatta yer alıyor.
  • ABD ve Pakistan Desteği: ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Berkeley muhribi ile Pakistan'a ait bir deniz karakol uçağı faaliyetlere katılıyor.
  • Gözlemci Heyeti: Toplam 12 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 personelin görev yaptığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 askeri ataşe takip ediyor.

"13 AKTİF DENİZALTI İLE NATO'NUN ÖNDE GELEN FİLOLARI ARASINDAYIZ"


Brifingde söz alan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, Türk denizaltıcılığının 1886 yılına uzanan 140 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı.

Türk Denizaltı Filosu'nun sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasında yer aldığını belirten İşçi, 20 Kasım'a kadar sürecek tatbikatla müttefik deniz kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin ve müşterek harekat kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Başlıklar :ercüment tatlıoğluoramiral ercüment tatlıoğludoğu akdenizmarmaristürkiyemavi balina-2026deniz kuvvetleri komutanlığı
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Doğu Akdeniz'de dev gövde gösterisi: 12 ülke, 4 bin 500 personel görevde

İki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikat kapsamında ilk kez düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya ve Harp Filo Komutanı Tümamiral Kenan Kaan Türkkan'ın katılımıyla TCG Salihreis fırkateyninde icra ediliyor.

ORAMİRAL TATLIOĞLU'NDAN NET MESAJ: "TÜM UNSURLARIMIZLA HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ"


Seçkin Gözlemci Günü programı kapsamında Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan alan TCG Salihreis fırkateyni saat 10.30'da limandan ayrıldı.


Gemiye gelişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oramiral Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır" ifadelerini kullandı.

Gemide düzenlenen brifingde, tatbikatın kapsamı ve denizaltı savunma harbine yönelik gerçekçi senaryolar paylaşıldı.

12 ÜLKEDEN 4 BİN 500 PERSONEL VE NATO GÖREV GRUBU SAHADA

Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının görev aldığı tatbikata uluslararası katılım oldukça geniş tutuldu:


  • NATO ve Müttefik Unsurlar: Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) tatbikatta yer alıyor.
  • ABD ve Pakistan Desteği: ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Berkeley muhribi ile Pakistan'a ait bir deniz karakol uçağı faaliyetlere katılıyor.
  • Gözlemci Heyeti: Toplam 12 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 personelin görev yaptığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 askeri ataşe takip ediyor.

"13 AKTİF DENİZALTI İLE NATO'NUN ÖNDE GELEN FİLOLARI ARASINDAYIZ"


Brifingde söz alan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, Türk denizaltıcılığının 1886 yılına uzanan 140 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı.

Türk Denizaltı Filosu'nun sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasında yer aldığını belirten İşçi, 20 Kasım'a kadar sürecek tatbikatla müttefik deniz kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin ve müşterek harekat kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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