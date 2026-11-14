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Hazine ve orman arazilerini usulsüz satışa çıkardılar: 18 tutuklama

13:55, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
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Hazine ve orman arazilerini satıp 45 kişiyi dolandırdılar.

Muğla'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak, satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


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Başlıklar :muğlaHazine Arazileriusulsüzlükadliye
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Hazine ve orman arazilerini usulsüz satışa çıkardılar: 18 tutuklama
Hazine ve orman arazilerini satıp 45 kişiyi dolandırdılar.
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